circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in zona alto rischio"

Crosetto: "Barche vanno incontro a pericoli elevatissimi e non gestibili"

Una barca della Flotilla
Una barca della Flotilla
29 settembre 2025 | 00.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La flotta della Global Sumud Flotilla non si ferma e continua a navigare verso Gaza. Le navi, che puntano all'obiettivo dichiarato di interrompere l'''assedio'' di Israele, proseguono la missione in un quadro complesso. L'arrivo a Gaza, in teoria, potrebbe avvenire in 3-4 giorni. Ma già nell'arco di 48 ore le prime navi del gruppo potrebbero arrivare in zone considerate ad alto rischio.

"La flotta Global Sumud Flotilla sta crescendo - si legge nell'aggiornamento diffuso nella serata di domenica 28 settembre - Le nostre navi principali, Ohwayla e All in, sono ora a soli 366 miglia nautiche da Gaza, con un arrivo stimato tra 3 e 4 giorni. La nostra flotta conta ora 44 imbarcazioni, rafforzata dal recente lancio di due nuove barche dirette verso la flotta".

Quindi, il calendario. "Tra soli due giorni, la flottiglia entrerà nella zona ad alto rischio. La nostra determinazione è assoluta, ma questo è il momento in cui la vostra vigilanza globale e solidarietà sono più necessarie. Unisciti a noi. Ferma il genocidio. Tieni gli occhi su Gaza".

L'allarme di Crosetto

Non cambiano i programmi dei rappresentanti italiani della Flotilla dopo l'incontro con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha incontrato la portavoce Maria Elena Delia e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. "Ho ribadito loro tutte le mie preoccupazioni, ma anche l'importanza del dialogo e la necessità di evitare azioni che possano mettere a rischio qualunque vita, in primis degli attivisti italiani", dice Crosetto.

"Ma qualora la Sumud Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare un blocco navale - sottolinea Crosetto - si esporrebbe a pericoli elevatissimi e non gestibili, visto che parliamo di barche civili che si pongono l’obiettivo di 'forzare' un dispositivo militare. Sono certo che si possano ottenere risultati migliori e maggiori per il popolo palestinese in altri modi, mezzi e sistemi, come ho ribadito loro, ringraziando per il confronto sincero e corretto".

L'incontro con Schlein e Conte

Delia, che nella giornata incontra anche Elly Schlein e Giuseppe Conte, afferma che "la missione va avanti verso Gaza, non abbiamo avuto defezioni, navighiamo in acque internazionali nella totale legalità, questa è la nostra responsabilità". Quanto alle affermazioni del ministro della Difesa, Delia si limita a dire: "Non ricordo".

"Il prossimo attacco sarà micidiale"

A completare il quadro, il drammatico messaggio diffuso da Stefano Bertoldi, comandante della Zefiro, una delle barche della Flotilla che erano state danneggiate nell'ultimo attacco attribuito a droni. "La Flotilla è in questo momento a rischio. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che verrà fatto, sarà micidiale. È molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti ed eventualmente delle morti", dice invitando a diffondere il più possibile il messaggio video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
flotilla gaza flotilla israele gaza flotilla italia
Vedi anche
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Renato Zero, al Brancaccio un minuto di silenzio per la pace
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza