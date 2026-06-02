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Flotilla, restano in carcere i due attivisti italiani fermati in Libia

La Farnesina, l'Ambasciata d’Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda per consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile

Global Sumud Flotilla - (Ipa)
Global Sumud Flotilla - (Ipa)
02 giugno 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono apparsi davanti al Procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Lo si apprende da una nota della Farnesina, secondo cui il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani.

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La Farnesina, l’Ambasciata d’Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei connazionali sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei due familiari.

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