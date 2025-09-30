circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, tv svela piano di Israele: "Attivisti saranno portati a Ashdod, alcune barche saranno affondate"

Kan Tv ha rivelato la strategia di Tel Aviv mentre le barche sono a meno di 200 miglia dalla costa

Navi della Global Sumud Flotilla in viaggio per Gaza - Afp
Navi della Global Sumud Flotilla in viaggio per Gaza - Afp
30 settembre 2025 | 21.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Israele ha elaborato il piano per bloccare la Flotilla, il gruppo di circa 40 barche dirette verso Gaza. L'emittente televisiva Kan fa riferimento alla strategia messa a punto da Israele mentre le barche sono a meno di 200 miglia dalla costa. "Israele non intende consentire alle navi di rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza per non creare un precedente", si legge sul sito della tv. Visto l'elevato numero di imbarcazioni coinvolte, "il piano israeliano prevede di prendere il controllo" della Flotilla "con l'impiego dell'unità speciale Shayetet 13".

Secondo il piano, "centinaia di attivisti saranno radunati su grandi navi militari e condotti da Israele nel porto di Ashdod per essere interrogati e deportati. Il fatto che ci siano circa cinquanta imbarcazioni non consentirà il loro traino, quindi alcune saranno affondate in mare".

La Flotilla costituisce un elemento inedito per Israele, che "non ha mai affrontato un evento del genere in passato". Kan Tv evidenzia che in mattinata, "il primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all'iniziativa di Donald Trump per porre fine alla guerra, avvertendo che il tentativo della flottiglia di rompere il blocco navale potrebbe essere usato come pretesto per inasprire la violenza nella regione". Meloni "ha invitato gli organizzatori della flottiglia a fermarsi e ad accettare una delle proposte per il trasferimento degli aiuti attraverso rotte sicure, senza compromettere" il possibile accordo "e senza danneggiare proprio la popolazione di Gaza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
flotilla flotilla gaza gaza news israele gaza israele flotilla
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza