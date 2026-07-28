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Fondi Ue: Tajani annuncia richiesta da 14,9 miliardi con Safe entro fine anno

Tajani annuncia che l'Italia richiederà 14,9 miliardi di euro dal fondo Ue Safe entro fine anno, per investimenti futuri.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani. - Foto Adnkronos
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani. - Foto Adnkronos
28 luglio 2026 | 10.16
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 mld. Entro la fine dell'anno formuleremo la nostra proposta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda di Piero Fassino del Pd, durante un'audizione a Roma davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Poi - si è limitato ad aggiungere - dirà l'onorevole Guido Crosetto su come investirli per l'anno successivo".

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Ue Antonio Tajani Safe spesa difesa
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