La circolare del ministro dell'Interno Nunez ai prefetti: timori per un centinaio di militanti, appartenenti a gruppi radicali e violenti, e per le tensioni nelle scuole

Continua la mobilitazione in Francia. Oggi, sabato 21 novembre, sono attesi tra i 15mila e i 30mila manifestanti a Parigi. E' quanto riferiscono fonti della sicurezza a 'BfmTv'. Le forze di polizia stimano inoltre che nella capitale potrebbero essere presenti un centinaio di militanti appartenenti a gruppi radicali e violenti. Sabato scorso, secondo i dati del Ministero dell'Interno francese, la mobilitazione aveva registrato 24mila partecipanti a Parigi.

L'anniversario dei Gilet Gialli

"Sono stati registrati appelli a proseguire e intensificare la mobilitazione nell'ambito di una giornata nazionale di protesta promossa congiuntamente dai sindacati, quella del 21 novembre, che coincide con l'ottavo anniversario della nascita del movimento dei Gilet Gialli", scrive il ministro dell'Interno, Laurent Nunez ai prefetti. "Il movimento di protesta nei licei e nelle Università riguarda ormai soltanto un numero molto limitato di istituti, ma sta assumendo caratteri sempre più radicali, provocando episodi di violenza gravi e di notevole entità", sottolinea Nunez.

Le ragioni della protesta europea

La Generazione Z torna in piazza simultaneamente in tutta Europa contro il riarmo, i tagli al Welfare, il caro alloggi e i pochi fondi destinati all'istruzione. Dopo un decennio, segnato da crisi, pandemia e guerre, i giovani temono di non poter raggiungere il benessere economico delle generazioni precedenti. Questo scontento trasversale sta già ridisegnando gli equilibri politici: il voto giovanile è stato decisivo per la caduta di leader nazionalisti in Ungheria e Serbia, ma ha anche alimentato l'ascesa di formazioni eterogenee, inclusa l'estrema destra in Germania, accomunate dalla contestazione contro l'establishment. Particolare opposizione suscita l'aumento della spesa militare, deciso dai governi europei per fronteggiare la minaccia russa e il calo del supporto statunitense. In Germania, il timore di un ritorno alla leva obbligatoria ha spinto il movimento 'Gen Z Regelt' a chiedere le dimissioni del cancelliere Friedrich Merz.