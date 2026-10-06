Oltre 86 mila manifestanti nei cortei che questa mattina hanno interessato la maggior parte delle città francesi, tra cui Lione, Tolosa e Nantes. Lo riferisce il ministero dell'Interno francese all'Afp. Anche nel pomeriggio sono previste altre manifestazioni a Parigi dalle 14 ma anche a Strasburgo, Tours e Rouen. Per questo terzo atto della mobilitazione studentesca, che ha ricevuto il sostegno di sindacati dell’istruzione(Fsu, Cgt, Fo, Cfdt, Unsa, Sud e Solidaires), è prevista una manifestazione a Parigi a partire dalle 14, che potrebbe riunire tra 20.000 e 40.000 manifestanti, aveva riferito all’Afp una fonte della polizia. Il ministero dell'Istruzione francese ha annunciato che 891 licei e istituti hanno sospeso le loro lezioni oggi. Intanto si registrano alcuni disordini a Rennes e a Lione.