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Francia, stop lezioni in circa 900 licei e istituti: oltre 86 mila nelle manifestazioni di questa mattina

i cortei hanno interessato le principali città del paese tra cui Lione, Tolosa e Nantes. Questo pomeriggio attesa per i cortei a Parigi ma anche a Strasburgo, Tours e Rouen

Manifestazione degli studenti a Tolosa (Adnkronos)
Manifestazione degli studenti a Tolosa (Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 12.59
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 1 minuti

Oltre 86 mila manifestanti nei cortei che questa mattina hanno interessato la maggior parte delle città francesi, tra cui Lione, Tolosa e Nantes. Lo riferisce il ministero dell'Interno francese all'Afp. Anche nel pomeriggio sono previste altre manifestazioni a Parigi dalle 14 ma anche a Strasburgo, Tours e Rouen. Per questo terzo atto della mobilitazione studentesca, che ha ricevuto il sostegno di sindacati dell’istruzione(Fsu, Cgt, Fo, Cfdt, Unsa, Sud e Solidaires), è prevista una manifestazione a Parigi a partire dalle 14, che potrebbe riunire tra 20.000 e 40.000 manifestanti, aveva riferito all’Afp una fonte della polizia. Il ministero dell'Istruzione francese ha annunciato che 891 licei e istituti hanno sospeso le loro lezioni oggi. Intanto si registrano alcuni disordini a Rennes e a Lione.

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Francia licei studenti Tolosa Bretagna
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