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Future Investment Initiative, la decima edizione slitta al 2027: le nuove date del summit di Riad

La Ceo Maha bint Mishari: "Scelta per garantire la massima partecipazione internazionale"

Future Investment Initiative, la decima edizione slitta al 2027: le nuove date del summit di Riad
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12 novembre 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
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La decima edizione della Future Investment Initiative (FII10), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati agli investimenti e al dialogo tra leader politici, economici e finanziari, si terrà dal 25 al 28 ottobre 2027 a Riad, in Arabia Saudita. Lo ha annunciato il FII Institute, ufficializzando il rinvio di un anno dell'evento, inizialmente previsto dal 26 al 29 ottobre 2026.

Organizzata sotto il patrocinio del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, la decima edizione avrà come tema "The Power of Legacy" e celebrerà dieci anni di dialogo globale sugli investimenti, partnership e iniziative internazionali, con l'obiettivo di delineare le priorità per il prossimo decennio.

"Siamo profondamente grati per il continuo sostegno della leadership del Regno", ha dichiarato la principessa Maha bint Mishari bin Abdulaziz Al Saud, Ceo del FII Institute. "FII10 rappresenta una tappa di rilevanza globale, che celebra dieci anni di incontri tra leader mondiali, investitori e decisori politici. La decisione di spostare questa edizione storica a ottobre 2027 riflette il nostro impegno a garantire il massimo livello di partecipazione internazionale, visibilità e impatto. Non vediamo l'ora di accogliere la nostra comunità globale a Riad per una straordinaria edizione del decimo anniversario".

In attesa di FII10, l'Istituto proseguirà le proprie attività internazionali attraverso il FII PRIORITY Miami Summit, in programma dal 31 marzo al 2 aprile 2027, e il FII PRIORITY Asia Summit 2027, le cui date e sede saranno annunciate prossimamente.

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