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G7, Trump incontrerà Zelensky: i due presidenti a riunione di lavoro in programma martedì

Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale tra il presidente americano e il suo omologo ucraino

Donald Trump e Volodymyr Zelensky in un precedente incontro - (Afp)
Donald Trump e Volodymyr Zelensky in un precedente incontro - (Afp)
13 giugno 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parteciperà martedì in Francia a una riunione di lavoro del G7 con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. A dichiararlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione americana. "Il presidente Trump parteciperà a una riunione di lavoro con i leader del G7 e il presidente ucraino Zelensky", ha detto il funzionario ai giornalisti, parlando del vertice in programma a Evian dal 15 al 17 giugno.

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Al momento non è previsto un incontro bilaterale formale tra il presidente americano e il suo omologo ucraino, ha precisato il funzionario americano. Nel corso del vertice, che si terrà da lunedì a mercoledì, Trump avrà incontri bilaterali con il presidente francese, Emmanuel Macron, e con i leader del Qatar, degli Emirati Arabi Uniti, dell'Egitto e dell'India.

Trump avrà un summit con i leader del Medio Oriente a margine del G7, ha riferito un funzionario degli Stati Uniti citato da Axios. Secondo quanto riferito dal giornalista Barak Ravid su X, il presidente americano ha in programma anche incontri separati con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, e con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Il presidente Usa, nell'ambito della sua missione in Francia per il G7, mercoledì prossimo parteciperà a una cena a Versailles insieme al capo dell'Eliseo, Macron. La cena sarà l'ultimo impegno in programma per Trump prima della sua partenza dalla Francia.

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