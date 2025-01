Gaza, accordo vicino. Smotrich: "Non lo sosteniamo" - Ascolta

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar conferma che sono stati compiuti progressi nei negoziati in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con Hamas e il rilascio degli ostaggi. Sui tempi il ministro non si è sbilanciato. Secondo i media il Qatar ha consegnato a Israele e Hamas una bozza "finale" di un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di rilascio degli ostaggi. Dopo la mezzanotte di ieri a Doha c'è stata una svolta in seguito ai colloqui tra il team negoziale israeliano, l'inviato per il Medio Oriente del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro del Qatar. Commenta negativamente l'accordo il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich.