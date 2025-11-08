circle x black
Gaza, identificato ostaggio consegnato a Israele da Jihad Islamica

Si tratta di Lior Rudaeff, 61 anni, vice coordinatore della sicurezza del kibbutz Nir Oz e membro della sua squadra di difesa civile

08 novembre 2025 | 08.25
Redazione Adnkronos
E' stato identificato il corpo dell'ostaggio consegnato ieri a Israele dalla Jihad Islamica palestinese. Si tratta di Lior Rudaeff, come ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Rudaeff, 61 anni, è stato ucciso mentre combatteva il 7 ottobre 2023 e il suo corpo è stato rapito dalla Jihad Islamica e portato nella Striscia di Gaza, ricorda il Times of Israel.

''Il governo israeliano condivide il profondo dolore della famiglia Rudaeff e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti", si legge in una nota dell'ufficio del premier israeliano. Il governo israeliano, si legge ancora, è "determinato, impegnato e sta lavorando instancabilmente" per riportare indietro i resti degli ultimi cinque ostaggi uccisi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è "tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell'attuazione dell'accordo".

Da Turchia mandato d'arresto contro Netanyahu per genocidio

Intanto la Turchia ha emesso mandati d'arresto con l'accusa di "genocidio" contro Netanyahu e altri alti funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz ed il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. La procura generale di Istanbul ha precisato che sono stati emessi un totale di 37 mandati di arresto.

