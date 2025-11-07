circle x black
Hamas consegna corpo di un altro ostaggio. Mandato arresto per Netanyahu da Turchia: "Genocidio"

Da Istanbul 37 mandati di arresto, anche per Katz e Zamir. Israele: mandati d'arresto "ultima trovata pubblicitaria Erdogan"

Benjamin Netanyahu - (Fotogramma/Ipa)
Benjamin Netanyahu - (Fotogramma/Ipa)
07 novembre 2025 | 21.25
Redazione Adnkronos
La Croce rossa ha ricevuto oggi in serata il corpo che apparterebbe a un ostaggio israeliano a Gaza, consegnato da Hamas e dalla Jihad islamica. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf).

Da Turchia mandato d'arresto contro Netanyahu per genocidio

Intanto la Turchia ha emesso mandati d'arresto con l'accusa di "genocidio" contro il premier Benjamin Netanyahu e altri alti funzionari israeliani, tra cui il ministro della Difesa Israel Katz ed il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. La procura generale di Istanbul ha precisato che sono stati emessi un totale di 37 mandati di arresto.

Nella lista dei 37 - che la procura di Istanbul non ha diffuso - c'è anche il nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito israeliano, il generale Eyal Zamir. Tutti sono accusati di "genocidio e crimini contro l'umanità" che Israele avrebbe "perpetrato in modo sistematico" a Gaza. Nella nota si fa riferimento anche all'"Ospedale dell'amicizia turco-palestinese" costruito dalla Turchia nella Striscia e che è stato bombardato da Israele nel marzo scorso.

Israele: mandati d'arresto "ultima trovata pubblicitaria Erdogan"

"Israele respinge fermamente e con disprezzo l'ultima trovata pubblicitaria del tiranno Erdogan". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar il quale ha ricordato che "recentemente la procura di Istanbul aveva orchestrato l'arresto del sindaco" della città "solo per aver osato candidarsi contro Erdogan". "Nella Turchia di Erdogan, la magistratura è da tempo diventata uno strumento per mettere a tacere i rivali politici e arrestare giornalisti, giudici e sindaci", ha denunciato il ministro.

