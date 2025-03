L'annuncio dell'Idf che precisa come per ora "sia solo nell'area a sud e centrale" del territorio, ma sono "pronti ad azioni future"

Le forze israeliane (Idf) confermano di aver avviato oggi, mercoledì 19 marzo, le operazioni di terra "limitate" nel centro e nel sud della Striscia di Gaza, con l'obiettivo di ampliare la 'buffer zone'. Truppe israeliane sono entrate nella zona del Corridoio Netzarim, prendendo il controllo di circa la metà dell'aerea, fino alla Salah a-Din Road, si legge su Times of Israel.

Le Idf confermano anche il dispiegamento della Brigata Golani nella zona sud del confine di Gaza, pronte per future azioni.

Katz ad abitanti di Gaza: "Consegnate gli ostaggi e rimuovete Hamas"

"Residenti di Gaza, questo è l'ultimo avviso, seguite il consiglio del presidente degli Stati Uniti, consegnate gli ostaggi e rimuovete Hamas" ha detto il ministro israeliano, Israel Katz, in un video, in cui afferma che se seguiranno queste indicazioni "si apriranno altre opzioni per voi, anche quella di andarvene in altri posti del mondo per chi vuole farlo".