Joshua Pringle (Sgt Prepper): "Il modello più richiesto Er300 arriva da Reggio Emilia"
"Nelle successive ventiquattro ore dall'annuncio del Governo abbiamo ricevuto la medesima quantità di ordini che di solito registriamo in un mese intero. Solo la vendita delle radio d'emergenza è aumentate praticamente di dieci volte tanto. Pensavo che il telefono fosse impazzito, al centro di un attacco hacker, per la quantità di notifiche a seguito degli ordini online". A raccontarlo ad Adnkronos è Joshua John Pringle, cofondatore di Sgt Prepper Shop Limited, azienda britannica specializzata in kit per la sopravvivenza e l'autosufficienza domestica. A far schizzare le richieste non è stata una psicosi collettiva improvvisa, ma la recente campagna governativa "Prepare", popolarmente ribattezzata "Be Ready", con cui Downing Street ha invitato i cittadini del Regno Unito a dotarsi di scorte e attrezzature di prima necessità per affrontare eventuali emergenze nazionali, alluvioni improvvise e, soprattutto, cyber attacchi su vasta scala capaci di mandare in tilt le reti elettriche e idriche. Nessun bunker sotterraneo all'americana, però. L'iniziativa delle autorità britanniche suggerisce una copertura di tre giorni, una scelta che Pringle considera “sensata e proporzionata”.
Le 72 ore rappresentano infatti “il lasso di tempo medio entro cui la maggior parte dei guasti infrastrutturali quotidiani viene normalmente risolta - spiega l’esperto -. Un kit di base per questo arco temporale, che sul portale dell'azienda costa indicativamente tra le 75 e le 100 sterline al netto del cibo, è un investimento realistico, economico e che entra comodamente in un armadio. Chiedere alle famiglie di accumulare riserve per un mese intero avrebbe ottenuto l'effetto contrario: la gente si sarebbe sentita sopraffatta e alla fine non avrebbe fatto assolutamente nulla”. Al centro della corsa alle provviste ci sono le pastiglie per la potabilizzazione dell'acqua, le taniche da dieci litri, le coperte isotermiche e i fiammiferi antivento, ma il vero pezzo forte resta la radio a manovella con torcia e presa usb integrata. Uno strumento che lo stesso Pringle definisce “uno degli elementi più utili che si possano possedere in casa, indispensabile per ricevere informazioni e aggiornamenti dalle autorità in caso di blackout prolungato e con i ripetitori telefonici fuori uso”.
Proprio attorno a questo dispositivo si apre un collegamento diretto tra la Gran Bretagna e l'Italia. Il modello più richiesto in assoluto è la Midland ER300, affiancata dalla versione ER100. Sebbene il marchio sia storicamente statunitense, la filiale europea che gestisce questi prodotti ha sede a Reggio Emilia dove i modelli vengono rimodulati dagli standard americani a quelli europei. "Compriamo le nostre radio direttamente da un distributore che ha sede in Inghilterra ma ha legami con l’Italia - spiega Pringle -. In questi giorni abbiamo praticamente svuotato il suo magazzino e ci ha confidato che la casa madre non riesce a fabbricarne abbastanza in fretta per stare dietro alla domanda”. Tanto che nei canali di assistenza della Sgt Prepper, tra messaggi di testo, email e telefonate, la domanda più ricorrente è diventata un tormentone continuo: "Quando tornerà disponibile la ER300?". La reazione dei clienti, precisa l'imprenditore, non denota un'angoscia da fine del mondo, bensì una dose di pragmatismo pratico: "La gente non pensa al giorno del giudizio. Ma quando è il governo a dirti di prepararti a possibili blackout o problemi alle reti, ignorarlo sembra sciocco. Nelle case britanniche lo spazio è ridotto, quindi nessuno pensa a costruire rifugi; avere qualche barattolo in credenza, cibo liofilizzato e gli strumenti adatti per non farsi cogliere impreparati se manca la luce o salta l'acqua è semplicemente buon senso". (di Alessandro Allocca)