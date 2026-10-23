circle x black
Cerca nel sito
 

Cyberattacchi, ministro Difesa Gb: "Fate scorte per emergenza di acqua, cibo e contanti"

Streeting raccomanda ai cittadini di prepararsi per eventuali interruzioni dei servizi essenziali nel Regno Unito, come fece la commissaria Ue Lahbib nel 2025

Il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting - Fotogramma/Ipa
Il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 15.26
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting ha raccomandato ai cittadini del Regno di fare scorta di acqua in bottiglia, cibi in scatola e contanti per le emergenze, per poter sopravvivere per almeno tre giorni nel caso in cui un attacco informatico ostile dovesse mettere fuori uso le infrastrutture critiche. Lo riporta lo Standard, sito web dell'Evening Standard, ex quotidiano free-press londinese.

Streeting ha avvertito le famiglie di prepararsi all'eventualità che i servizi quotidiani, come i sistemi di pagamento nei supermercati, possano improvvisamente smettere di funzionare a causa dell'instabilità globale o dell'azione di attori statali ostili.

Le scorte raccomandate dal governo comprendono: acqua in bottiglia per almeno tre giorni (circa tre litri a persona); cibi non deperibili per tre giorni, inclusi prodotti in scatola e alimenti secchi come riso, pasta, lenticchie, frutta secca e noci; forniture mediche essenziali e farmaci su prescrizione; una radio Fm a batteria o a manovella; una power bank completamente carica; una torcia elettrica con batterie di ricambio; contanti (banconote e monete), carte bancarie e copie di passaporti e documenti importanti; un elenco cartaceo dei numeri di telefono fondamentali; coperte, sacchi a pelo, indumenti caldi e disinfettante per le mani; salviette umidificate e altri prodotti per l'igiene personale.

Le raccomandazioni di Streeting ricordano quelle indirizzate ai cittadini dell'Ue nel marzo 2025 dalla commissaria europea Hadja Lahbib, che diffuse un video consigliando di prepararsi una "borsa della resilienza" piena di generi di prima necessità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza