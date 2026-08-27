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Germania, attacco in una scuola nel Brandeburgo: killer uccide l'ex fidanzata di 18 anni e un uomo che cercava di fermarlo

L'altra vittima aveva 30 anni. L'autore dell'attacco, un 19enne, è stato arrestato

Polizia tedesca - (Afp)
Polizia tedesca - (Afp)
27 agosto 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Due persone sono state uccise in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. L'autore dell'attacco sarebbe un giovane tedesco di 19 anni che avrebbe ucciso la sua ex fidanzata di 18 anni e poi è stato arrestato dalle forze dell'ordine. E' quanto riferiscono il canale 'Rbb' e il quotidiano regionale 'Maz'. L'altra vittima, un uomo di 30 anni, sarebbe stato ucciso mentre cercava di impedire all’aggressore di portare a termine l’azione.

La presidente del Parlamento regionale del Brandeburgo, Ulrike Liedtke, ha definito l'episodio un "vile femminicidio". "Il fatto che ancora una volta abbiamo dovuto assistere a una violenza mortale contro una donna mi riempie di profonda tristezza e grande rabbia. Sono sconvolta dal fatto che un cittadino che ha dimostrato coraggio civile e che ha cercato di aiutare abbia perso anch’egli la vita in questo terribile episodio", ha dichiarato Liedtke.

Il ministro-presidente del Land, Dietmar Woidke, ha affermato: "Le nostre scuole dovrebbero essere un luogo sicuro per i nostri giovani. Eppure, qui, una scuola è diventata teatro di un atto di violenza inimmaginabile". Contattata dall’Afp, la polizia del Brandeburgo ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli. "Considerata l’indagine in corso, al momento non possiamo fornire informazioni sulle circostanze concrete e sulla dinamica dei fatti", ha dichiarato al Maz il direttore dell’istituto, Michael Kunz, aggiungendo che venerdì le lezioni saranno sospese ma la scuola resterà aperta agli studenti che desidereranno recarsi comunque nell’istituto.

Negli ultimi anni la Germania è stata teatro di diversi attacchi in scuole e luoghi pubblici che hanno profondamente traumatizzato il Paese. A luglio, un adolescente di 16 anni aveva ferito gravemente con un coltello due studentesse di 13 anni all’interno di una scuola secondaria di Schongau, in Baviera, nel sud della Germania.

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Germania Brandeburgo Brandeburgo scuola Brandeburgo due morti Germania uccise due persone Germania femminicidio femminicidio scuola Brandeburgo
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