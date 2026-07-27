Germania: Merz in difficoltà, rimpasto di governo scuote la Cdu

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso "rammarico" per l'incertezza che circonda la nomina del nuovo ministro dei Trasporti, mentre deve affrontare critiche per la sua gestione del rimpasto di governo. "Mi rammarico profondamente per la situazione che si è venuta a creare", ha dichiarato Merz oggi a Berlino. Il Ministero dei Trasporti è tra quelli interessati da un più ampio rimpasto di governo nel governo a guida conservatrice di Merz, a seguito delle dimissioni del capogruppo parlamentare Jens Spahn.

Spahn è stato costretto a dimettersi il 18 luglio, per la sua decisione di ricorrere a una madre surrogata negli Stati Uniti per avere un figlio con il marito, nonostante che questa procedura sia proibita in Germania.

Il cancelliere ha ricevuto critiche per la sua gestione del rimpasto, con il ministro dei Trasporti Patrick Schnieder che ha annunciato ieri la sua intenzione di dimettersi, dopo giorni di speculazioni sul suo incarico.

Schnieder sarà sostituito dal deputato di lungo corso Steffen Bilger dell'Unione Cristiano Democratica (Cdu) di Merz. Inizialmente Merz non è stato in grado di nominare un successore per Schnieder e non ha affrontato la questione venerdì scorso, quando ha annunciato parte del rimpasto di governo. Il suo candidato iniziale ha rifiutato l'incarico di ministro, come confermato dal cancelliere.

Oggi i parlamentari della Cdu della Renania-Palatinato, lo stato di origine di Schnieder, hanno annullato l'incontro strategico previsto per settembre con il cancelliere.

In una lettera indirizzata a Merz, il capogruppo della Cdu della Renania-Palatinato a Berlino ha scritto: "A nostro avviso, un dialogo diretto tra il gruppo parlamentare della Cdu in Renania-Palatinato e lei richiede un livello minimo di fiducia e rispetto reciproci, che purtroppo non sussiste nelle circostanze attuali".

A Berlino, Merz ha risposto di presumere che "le tensioni si saranno in qualche modo attenuate entro settembre e che, naturalmente, incontrerò il gruppo parlamentare della Renania-Palatinato in quel periodo". Ha aggiunto, tuttavia, di comprendere la loro frustrazione.

Il rimpasto ministeriale arriva in un momento inopportuno per la Cdu di Merz, che si appresta a subire una pesante sconfitta per mano del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) in tre importanti elezioni in altrettanti Laender a settembre (Sassonia Anhalt, Berlino, Meclemburgo/Pomerania Anteriore) .

Oggi la deputata Franziska Hoppermann è stata presentata come nuova segretaria generale della Cdu. Sostituisce Carsten Linnemann, che assumerà la guida del Ministero della Salute. L'alleato di Merz Thorsten Frei dovrebbe sostituire Spahn mercoledì, mentre la carica di capo della Cancelleria sarà ricoperta dalla ministra della Salute uscente, Nina Warken.