Germania: Hoppermann nuova segretaria Cdu, Merz rimescola il governo

La parlamentare Franziska Hoppermann è destinata a diventare segretaria generale dell'Unione Cristiano Democratica (Cdu) tedesca, nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal cancelliere Friedrich Merz.

Nella Cdu il leader del partito è il presidente (lo stesso Merz), mentre il segretario generale si occupa della gestione della macchina organizzativa.

Fonti hanno riferito oggi alla Dpa che Merz ha proposto la nomina di Hoppermann, tesoriera del partito conservatore, durante un incontro a porte chiuse a Berlino. La Hoppermann sostituirà Carsten Linnemann, che assumerà la guida del Ministero della Salute.

La nomina di Hoppermann è l'ultima di una serie di cambiamenti all'interno del governo a guida conservatrice di Merz, innescati dalle dimissioni del capogruppo parlamentare Jens Spahn. Spahn è stato costretto a dimettersi il 18 luglio scorso, a causa della sua decisione di ricorrere a una madre surrogata negli Stati Uniti per avere un figlio con il marito, nonostante il divieto di questa procedura in Germania.

Thorsten Frei, alleato di Merz, subentrerà a Spahn dopodomani, mentre la carica di responsabile della Cancelleria sarà ricoperta dalla ministra della Salute uscente, Nina Warken.

Il cancelliere è stato criticato per la gestione del rimpasto, con il ministro dei Trasporti Patrick Schnieder che ieri ha annunciato le sue dimissioni, dopo giorni di speculazioni sul suo futuro. Schnieder sarà sostituito dal deputato di lungo corso Steffen Bilger.

Questo rimpasto ministeriale arriva in un momento inopportuno per la Cdu di Merz, che si appresta a subire una pesante sconfitta per mano del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) in tre importanti elezioni regionali a settembre.