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Germania: Singer (Renew), 'voti di protesta, riconquistare fiducia con fatti'

'I risultati nei Land di Berlino e Meclemburgo dimostrano che le tradizionali appartenenze politiche si stanno affievolendo', spiega l'eurodeputata liberale all'Adnkronos

- © European Union 2026 - Source : EPUsage terms: Identification of origin mandatory
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21 settembre 2026 | 16.43
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

Le elezioni locali tedesche di ieri dovrebbero "spingere tutte le forze politiche a un'analisi più attenta. La politica non conquista la fiducia delle persone facendo continuamente nuovi annunci, ma affrontando i problemi concreti delle persone e realizzando cambiamenti visibili". Lo dichiara all'Adnkronos Christine Singer, eurodeputata tedesca di Freie Wähler (Renew Europe). "Ciò che conta ora è che la politica passi finalmente dalle parole ai fatti e produca risultati", aggiunge.

Singer sottolinea come i risultati delle urne del Land di Berlino, dove ha trionfato la sinistra radicale di Die Linke, e in quello di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove ha vinto l'estrema destra di AfD, "sono molto diversi": ha dunque "poco senso interpretarli frettolosamente come un'unica tendenza politica. Ciò che entrambe le elezioni mostrano, tuttavia, è che le tradizionali appartenenze politiche si stanno affievolendo. L'insoddisfazione si esprime attraverso voti di protesta".

Secondo l'eurodeputata, tali elezioni regionali "non hanno conseguenze immediate per l'Unione europea. Tuttavia, la Germania svolge un ruolo importante nella capacità d'azione dell'Europa", ricorda.

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Christine Singer Germania Die Linke Berlino Meclemburgo Pomerania Anteriore AfD Freie Wähler Renew
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