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Germania: Sippel (Spd), 'ora focus su priorità e soluzioni credibili'

L'eurodeputata di S&D all'Adnkronos dopo il trionfo di AfD e Die Linke in elezioni regionali, 'basta infiniti piani d'azione e attacchi ad altri partiti. Cittadini desiderano messaggi chiari, impegno credibile e passione'

- © European Union 2026 - Source : EP
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21 settembre 2026 | 17.00
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

"Invece di infiniti piani d'azione, è essenziale concentrarsi sui temi chiave e comunicare costantemente soluzioni credibili, senza impantanarsi in attacchi ad altri partiti. Questo è ciò che i partiti democratici devono offrire ora". Lo dichiara all'Adnkronos Birgit Sippel, eurodeputata del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) appartenente al gruppo S&D, commentando i risultati delle elezioni di ieri nei Lander di Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore e le loro ripercussioni sull'Ue.

Dalle urne sono usciti vittoriosi, rispettivamente, i partiti di sinistra radicale ed estrema destra, ma "nonostante tutte le loro differenze" entrambe "mostrano una cosa soprattutto: in tempi di cambiamento e incertezza, i cittadini desiderano messaggi chiari, un impegno credibile e passione", rileva Sippel.

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