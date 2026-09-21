Germania: von der Schulenburg (Bsw), 'inizia la fine di un'epoca della sua storia'

I risultati delle elezioni regionali 'confermano il declino dei partiti tradizionali': hanno sollevato il Paese nel dopoguerra, ma oggi 'non hanno risposte a mondo in rapido cambiamento', dice l'eurodeputato all'Adnkronos. L'ascesa dell'AfD 'riflette l'incertezza diffusa tra gli elettori riguardo al futuro'

I recenti risultati elettorali di tre dei 16 Stati federali tedeschi "avranno un impatto immediato limitato sulla politica nazionale", ma "inviano un messaggio politico potente in tutto il Paese. Si potrebbe persino sostenere che segnino l'inizio della fine di un'epoca nella storia tedesca". Lo dichiara all'Adnkronos Michael von der Schulenburg, eurodeputato dell'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) e parte dei non iscritti al Parlamento europeo, secondo cui le elezioni nei Lander di Berlino, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Sasosnia-Anhalt "confermano il declino costante dei tre partiti politici tradizionali della Germania".

Von der Schulenburg riconosce che i cristiano-democratici della Cdu/Csu, i socialdemocratici della Spd e i liberaldemocratici della Fdp "hanno dominato la vita politica del Paese dalla fine della Seconda guerra mondiale", e che sotto la loro guida "una Germania devastata dalla guerra e una società emarginata a causa dei crimini indicibili commessi durante l'epoca nazista sono state ricostruite, fino a emergere come una democrazia stabile e una delle principali potenze economiche mondiali. Oggi, tuttavia, molti elettori non credono più che questi partiti abbiano risposte convincenti a un mondo in rapido cambiamento", prosegue: "La Germania si trova ad affrontare non solo guerre e tensioni geopolitiche intorno a sé, ma anche profondi cambiamenti demografici all'interno dei propri confini".

Le conseguenze di tutto questo "sono sempre più visibili: declino industriale, incertezza economica e crescente pressione sul sistema di welfare sociale, i pilastri su cui si fondavano la prosperità e la stabilità sociale della Germania del dopoguerra", prosegue l'eurodeputato. L'ascesa costante dell'Afd, "un partito relativamente nuovo, in gran parte del Paese, insieme alla vittoria a sorpresa del Partito di Sinistra a Berlino, riflette l'incertezza diffusa tra gli elettori tedeschi riguardo al futuro del Paese". I partiti si collocano agli estremi opposti dello spettro politico, ma entrambi "hanno tratto vantaggio dal malcontento pubblico verso l'ordine politico consolidato", osserva von der Schulenburg: "Resta da vedere se saranno in grado di offrire soluzioni migliori alle sfide della Germania", conclude.