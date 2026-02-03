circle x black
Giappone, forti nevicate lungo la costa ovest: 30 morti e 324 feriti
03 febbraio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
E' di almeno 30 morti e 324 feriti il bilancio delle forti nevicate che hanno interessato la costa occidente del Giappone nelle ultime due settimane. Il dato è stato fornito dall'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri di Tokyo, secondo cui solo 12 vittime si contano nella prefettura di Niigata, mentre sei sono state registrate in quella di Akita. Molte delle persone sono morte mentre tentavano di rimuovere la neve dai tetti delle loro case.

Le autorità hanno registrato fino a 4,5 metri di neve in alcune parti della regione settentrionale di Aomori, dove si sono verificati almeno 4 decessi. Tra le vittime c'è una donna di 91 anni, Kina Jin, il cui corpo è stato trovato sotto 3 metri di neve davanti alla sua casa ad Ajigasawa.

Il governo giapponese ha dispiegato i militari per aiutare le autorità locali a rimuovere la neve e prevenire ulteriori incidenti. "Esorto la popolazione attenta alle informazioni meteo e a prendere provvedimenti per garantire la propria sicurezza - ha detto la premier Sanae Takaichi nel corso di una riunione ministeriale dedicata all'allerta maltempo - In vista di ulteriori pesanti nevicate previste per il weekend, chiedo a tutti i ministri di prendere ogni possibile misura per prevenire i danni e fornire tutto il necessario sostegno senza esitazioni".

Le nevicate record hanno causato la paralisi dei trasporti, con centinaia di veicoli bloccati e la chiusura di importanti arterie autostradali e scali aeroportuali in Hokkaido e Tohoku. Le autorità hanno messo in guardia sul potenziale impatto del maltempo estremo sull'affluenza alle urne per le elezioni generali nazionali previste per domenica 8 febbraio 2026. L'Agenzia meteorologica giapponese continua a emettere avvisi riguardanti il rischio di valanghe e crolli di tetti, dato il persistere di una potente massa d'aria fredda sull'arcipelago.

