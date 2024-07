Gli Houti si preparano a colpire ancora Israele - Ascolta

Nuovo raid delle forze israeliane su Tulkarem, in Cisgiordania. Il capo di Hamas della città e quello delle Brigate dei martiri di al-Aqsa, sempre a Tulkarem, sono stati uccisi nell'attacco condotto da un drone dall'Idf. I due comandanti sono tra i sei miliziani uccisi nel raid, tra cui una combattente armata travestita da medico. Nel frattempo, secondo fonti della capitale yemenita Sanaa citate dal quotidiano libanese filo-Hezbollah Al-Akhbar, il gruppo yemenita Houthi sostenuto dall'Iran si sta preparando a colpire nuovi obiettivi sensibili in Israele e nella regione per rappresaglia dopo l'attacco israeliano al porto di Hodeida.