Groenlandia, italiano muore in incidente aereo a Nuuk

La conferma della Farnesina: l'incidente il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada

Nuuk, in Groenlandia
08 novembre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, il 25 ottobre scorso, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, informando che, allertata dalle autorità locali, l’ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario.

Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima.

