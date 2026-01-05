circle x black
Cerca nel sito
 

Groenlandia, Trump insiste: "Ne abbiamo bisogno". La replica: "Adesso basta"

Il primo ministro groenlandese: "Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo ma tutto questo deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale". Ue: "Trump? Sostegno a integrità territoriale Danimarca"

Donald Trump (Afp)
Donald Trump (Afp)
05 gennaio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Adesso basta". Il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen ha reagito così alle ripetute minacce del presidente americano Donald Trump di voler annettere l'isola artica. "Basta pressioni. Basta allusioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma tutto questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto su Facebook il capo del governo groenlandese.

Trump ha ribadito la sua posizione incontrando i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo bisogno della Groenlandia per salvaguardare la sicurezza nazionale. E' molto strategica'', ha detto il presidente Usa, sostenendo che ''anche l'Unione europea ha bisogno che possediamo la Groenlandia''.

Il presidente americano ha aggiunto che ''in questo momento la Groenlandia è accerchiata da navi russe e cinesi ovunque'' e che ''la Danimarca non sarà in grado'' di gestire questa situazione. La Danimarca, ha scherzato Trump, ha aumentato la sicurezza della Groenlandia ''aggiungendo un'altra slitta trainata da cani''.

"Dichiarazioni Trump ne ha fatte tante, vediamo quali saranno le intenzioni reali...", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sulle mire di Trump sulla Groenlandia. "La Ue deve prendere la propia posizione e garantire l'indipendenza di un territorio che fa parte della Danimarca".

La posizione dell'Ue

L'Ue da parte sua ha fatto sapere che "continuerà a sostenere i principi di sovranità nazionale, integrità territoriale e l'inviolabilità dei confini, nonché la Carta dell'Onu. Questi sono principi universali e non smetteremo di difenderli, a maggior ragione se viene messa in discussione l'integrità territoriale di uno Stato membro dell'Ue". Lo ha affermato la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper nel corso del briefing giornaliero con la stampa. "La Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca e qualsiasi modifica allo statuto spetta esclusivamente ai groenlandesi e ai danesi", ha ribadito Hipper.

A una domanda sull'ipotesi che l'Ue debba trattare diversamente le minacce del presidente Usa Donald Trump riguardo all'annessione del territorio danese dopo l'operazione militare in Venezuela, la portavoce-capo della Commissione europea, Paula Pinho, ha risposto: "Ricordiamo che la Groenlandia è un alleato degli Usa ed è coperta anche dall'Alleanza Nato. Questa è una differenza fondamentale". "Pertanto, sosteniamo pienamente la Groenlandia e non vediamo in alcun modo un possibile paragone con quanto accaduto", ha spiegato.

In merito alle dichiarazioni di Trump secondo cui l'Ue ha bisogno che gli Usa si approprino della Groenlandia, "e loro lo sanno", una portavoce della Commissione europea ha commentato: "Abbiamo ascoltato quelle dichiarazioni. Non sono informata di alcuna discussione con gli Usa da parte dei nostri rappresentanti su questo tema".

"La Groenlandia ha la sua autonomia e, naturalmente, ogni Paese può essere molto interessante da molti punti di vista, ma questo non dovrebbe innescare alcun interesse che vada oltre, ad esempio, l'interesse commerciale, gli investimenti, eccetera. Nulla che vada oltre questo", ha ribadito la portavoce.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
groenlandia groenlandia trump groenlandia danimarca trump trump vuole la groenlandia
Vedi anche
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza