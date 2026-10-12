Un uomo di 27 anni ha trasformato un hobby in una fonte di guadagno
Un club di corsa frutta... 640mila dollari l'anno, circa 600mila euro. Il fondatore di un gruppo di fitness sociale con sede a New York, chiamato 'Peak and Pace', è diventato ricco a soli 27 anni. È la storia di Owen Akhibi, che ha trasformato un hobby, quello che definiva la sua "attività secondaria", in una vera e propria fonte di guadagno.
Dopo essersi trasferito in pianta stabile a New York, Akhibi ha avviato nel 2024 il gruppo di fitness con l'obiettivo di creare una vera e propria comunità, gratuita, che avesse un obiettivo sociale che prescindesse dalla vita notturna. Da semplice hobby però, l'uomo ha sfruttato la sua esperienza nel settore finanziario per trovare investitori e cominciare a monetizzare grazie a eventi a pagamento. In un'intervista a 'Cnbc Make It', ha dichiarato che il suo club resterà gratis, mentre la partecipazione a feste ed eventi arriva a costare dai 15 ai 25 dollari.
Il suo club ha così iniziato a fatturare, stando a quanto dichiarato nel 2025, circa 640mila dollari quasi interamente grazie a questi eventi a pagamento. Il suo margine di profitto è circa del 15%, mentre nel frattempo lavora come responsabile delle partnership presso 'Grounded Superintelligence', un laboratorio di robotica basato sull'intelligenza artificiale con sede a San Francisco, che gli permette di reinvestire i profitti nella sua nuova attività.
Il successo di 'Peak and Pace' si deve anche a una presenza costante sui social, tanto che il profilo Instagram conta oltre 86mila follower. L'aumento costante dei partecipanti permette ad Akhibi di alzare il prezzo dei propri eventi e organizzare anche gite ed escursioni, anche sciistiche, ovviamente a pagamento, fuori New York.