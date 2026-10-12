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Il fondatore di un club di corsa guadagna 640mila dollari l'anno

Un uomo di 27 anni ha trasformato un hobby in una fonte di guadagno

Jogging - 123rf
Jogging - 123rf
12 ottobre 2026 | 14.17
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un club di corsa frutta... 640mila dollari l'anno, circa 600mila euro. Il fondatore di un gruppo di fitness sociale con sede a New York, chiamato 'Peak and Pace', è diventato ricco a soli 27 anni. È la storia di Owen Akhibi, che ha trasformato un hobby, quello che definiva la sua "attività secondaria", in una vera e propria fonte di guadagno.

Dopo essersi trasferito in pianta stabile a New York, Akhibi ha avviato nel 2024 il gruppo di fitness con l'obiettivo di creare una vera e propria comunità, gratuita, che avesse un obiettivo sociale che prescindesse dalla vita notturna. Da semplice hobby però, l'uomo ha sfruttato la sua esperienza nel settore finanziario per trovare investitori e cominciare a monetizzare grazie a eventi a pagamento. In un'intervista a 'Cnbc Make It', ha dichiarato che il suo club resterà gratis, mentre la partecipazione a feste ed eventi arriva a costare dai 15 ai 25 dollari.

Il suo club ha così iniziato a fatturare, stando a quanto dichiarato nel 2025, circa 640mila dollari quasi interamente grazie a questi eventi a pagamento. Il suo margine di profitto è circa del 15%, mentre nel frattempo lavora come responsabile delle partnership presso 'Grounded Superintelligence', un laboratorio di robotica basato sull'intelligenza artificiale con sede a San Francisco, che gli permette di reinvestire i profitti nella sua nuova attività.

Il successo di 'Peak and Pace' si deve anche a una presenza costante sui social, tanto che il profilo Instagram conta oltre 86mila follower. L'aumento costante dei partecipanti permette ad Akhibi di alzare il prezzo dei propri eventi e organizzare anche gite ed escursioni, anche sciistiche, ovviamente a pagamento, fuori New York.

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ricco 27 anni new york club corsa
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