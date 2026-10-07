Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato dalla Russia nella notte su Kiev, in concomitanza con il 74° compleanno del presidente russo Vladimir Putin . Secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina intorno alle 3,15 ora locale. L'aeronautica militare aveva precedentemente avvertito dell'avvicinamento di diversi bombardieri russi Tu-95 al confine. Due ore dopo, alle 5,15 del mattino, si sono udite nuovamente delle esplosioni, in concomitanza con una seconda ondata di attacchi missilistici.

In altre zone del Paese, un missile russo ha danneggiato un edificio residenziale nella località di Kremenchuk, nell'oblast' di Poltava. Nella città orientale di Zaporizhzhia, invece, altre infrastrutture sarebbero state danneggiate a seguito dell'attacco su larga scala, secondo quanto riportato dalle autorità. In mattinata, il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato i cittadini a prendere sul serio gli allarmi antiaerei e ha avvertito che la Russia si sta preparando a un attacco su larga scala contro l'Ucraina, citando recenti informazioni di intelligence. "Per favore, per favore, abbiate cura di voi stessi. Per favore, rispondete ai segnali di pericolo missilistico", ha detto.