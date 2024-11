Allarme dell'ambasciata Usa in Ucraina per un "significativo" attacco della Russia contro Kiev. Secondo quanto si legge sul sito web della rappresentanza diplomatica, per oggi, 20 novembre, "l'ambasciata ha ricevuto informazioni specifiche di un potenziale attacco aereo significativo". La sede sarà quindi chiusa "per estrema cautela". L'ambasciata raccomanda ai cittadini statunitensi di "prepararsi a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo".

Su nuova dottrina nucleare Russia Pechino chiede alle parti calma

La Cina chiede "calma" e "contenimento" dopo la firma da parte di Vladimir Putin della nuova dottrina nucleare russa che estende i casi in cui Mosca prevede una risposta con l'arma nucleare. "Nelle attuali circostanze, tutte le parti dovranno mantenere la calma e dare prova di contenimento, lavorando insieme con il dialogo e le consultazioni per allentare le tensioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian.

Seul: "Dalla Corea del Nord altri obici e lanciarazzi alla Russia"

Ulteriori forniture di obici e lanciarazzi multipli dalla Corea del Nord per la Russia. A confermarlo è l'intelligence sudcoreana (Nis), come riporta l'agenzia Yonhap che cita fonti parlamentari dopo un briefing della Commissione intelligence.

Intanto, hanno ricostruito, circa 11.000 truppe nordcoreane hanno completato l'addestramento nel nordest della Russia e sono state dispiegate nel Kursk a fine ottobre. Alcuni dei militari inviati nel Kursk hanno già partecipato a operazioni di combattimento, conferma l'intelligence sudcoreana, e le truppe nordcoreane sono ormai coinvolte in modo attivo sulla linea del fronte.

Zelensky: "Senza aiuti Usa perderemmo la guerra"

L'Ucraina "perderebbe" la guerra, contro la Russia che va avanti da mille giorni, se gli Stati Uniti dovessero tagliare gli aiuti, non solo militari. E' l'allarme lanciato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Fox quando mancano due mesi all'insedimento di Donald Trump alla Casa Bianca. "Se li tagliassero, credo perderemmo - ha affermato insistendo sull' "unità" - Comunque, ovviamente, resisteremo e combatteremo. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. Credo non sia sufficiente per sopravvivere".

Secondo Zelensky, il leader russo Vladimir Putin "può essere disposto a porre fine a questa guerra". "Ma molto di più dipende anche dagli Stati Uniti - ha affermato - Putin è più debole degli Stati Uniti. Il presidente Usa ha la forza, l'autorità e le armi e può ridurre il prezzo delle risorse energetiche".