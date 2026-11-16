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Kallas: le richieste russe sull'Ucraina sono assurde e Iinaccettabili

L'Alta Rappresentante esorta l'Ue a pretendere contropartite per la sicurezza europea.

L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas in visita a Bucha, Ucraina - Fotogramma/Ipa
L'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas in visita a Bucha, Ucraina - Fotogramma/Ipa
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16 novembre 2026 | 08.52
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

"Non penso che le richieste russe" nelle trattative sull'Ucraina "siano serie. Sono richieste assurde". Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Secondo l'ex premier estone, le richieste russe in merito all'Europa Orientale "sono massimaliste, e francamente assurde, perché, se guardiamo alla storia, nessuno di questi Paesi ha mai attaccato la Russia. Si tratta del solito copione: avanzano una lunga serie di pretese, aggiungendone magari altre ancora, così che, se poi dovessero fare un passo indietro, finirebbero per apparire ragionevoli. Il che, in realtà, non è affatto vero".

Per Kallas, occorre "mantenere uno sguardo lucido; ecco perché, di fronte a richieste così estreme, a chiunque si trovi al tavolo delle trattative dovremmo sempre porre la domanda: 'Cosa avete chiesto in cambio?'. Se loro avanzano pretese massimaliste, noi dobbiamo pretendere qualcosa in contropartita".

"E non solo - aggiunge - dobbiamo chiederci cosa possiamo offrire noi, dato che disponiamo di leve negoziali, come le sanzioni e i beni russi congelati. Spero vivamente che non venga compiuto alcun passo senza ottenere nulla in cambio, non solo per quanto riguarda l'Ucraina, ma anche in relazione alla sicurezza europea, trattandosi di una questione che guarda al lungo periodo".

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