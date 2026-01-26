circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: "Ma nessun incontro Putin-Trump"

La conferma del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che però avverte: "Temi complessi sul tavolo. Errore aspettarsi risultati immediati"

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - (Ipa)
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - (Ipa)
26 gennaio 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo round di colloqui sull'Ucraina è previsto ''la prossima settimana'', ma ''sarebbe un errore aspettarsi grandi risultati da questi primi contatti trilaterali'' perché ''ci sono questioni complesse all'ordine del giorno''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. ''Al momento non posso darvi una data precisa'', ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quando sarebbero avvenuti.

Peskov ha anche dichiarato che al momento non sono previsti colloqui tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. "In questo momento, un colloquio del genere non è in programma'', ha detto Peskov, sottolineando che ''gli attuali canali di comunicazione, i canali di dialogo con la parte americana, ci consentono di coordinare efficacemente i contatti bilaterali al massimo livello''.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Russia Usa Putin Trump ucraina russia ucraina news ucraina oggi ucraina guerra ucraina russia news ucraina russia oggi ucraina russia ultime notizie
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza