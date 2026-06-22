Ucraina-Russia, Mosca sotto attacco droni costretta a chiudere tutti gli aeroporti

Il sindaco ha dichiarato su Telegram che 59 velivoli senza pilota diretti verso la città sono stati distrutti. Dopo la fine dell'emergenza, le autorità hanno annunciato la riapertura degli scali

Le autorità russe hanno chiuso nella notte i quattro aeroporti di Mosca, dopo l'intercettazione di numerosi droni. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato su Telegram che 59 velivoli senza pilota diretti verso la città sono stati distrutti. Dopo la fine dell'emergenza, alle 5.39 le autorità hanno annunciato la riapertura degli aeroporti.