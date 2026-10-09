Il duca di Sussex ha dichiarato di essere "caduto in depressione per circa due settimane" dopo essersi trasferito in Canada nel 2019, prima di andare negli Stati Uniti. Il principe Harry, che è recentemente rientrato nel Regno Unito con la moglie Meghan e i loro due figli, ha dichiarato, nel corso di una masterclass online su come affrontare il lutto, di aver inizialmente lasciato il Paese per "avere un po' di spazio". Il secondogenito di Re Carlo - racconta la Bbc - ha anche parlato della sensazione di "intorpidimento emotivo" provata dopo la morte di sua madre Diana, principessa del Galles, perché si sentiva "sleale e in colpa per la possibilità di essere felice e gioioso senza di lei".

"Trovandomi in Canada, lontano dall'ambiente stressante in cui presumibilmente il mio corpo era pieno di adrenalina, nel giro di due o tre giorni ho avuto un crollo di adrenalina, qualcosa che non avevo mai provato prima", ha ricordato Harry, parlando della propria salute mentale con un neuroscienziato durante la sessione online. "Era come se avessi bisogno di stress per avere l'adrenalina necessaria a far funzionare il cervello, perché ero diventato inutile in casa. Sono caduto in depressione per circa due settimane e sentivo di non riuscire a funzionare senza adrenalina".

Nel video, il principe Harry ha anche rivelato di avere una regola: quella di non allontanarsi mai dalla sua famiglia per più di 10 giorni. Ha parlato delle difficoltà incontrate nell'elaborare il lutto negli anni successivi alla morte di sua madre, avvenuta quando aveva 12 anni. "Quando avevo vent'anni, sono andato in guerra due volte pensando di poter sfuggire ai miei sentimenti", ha detto il duca, riferendosi ai suoi periodi in Afghanistan come membro dell'esercito. "Ma non è andata così. Ho trascorso così tanto tempo in un modo emotivamente insensibile, in larga misura perché mi sentivo sleale e in colpa per la possibilità di essere felice e gioioso senza di lei. Sentivo di dover essere triste e di dover apparire emotivamente insensibile per dimostrarle che mi mancava". Il principe Harry ha aggiunto che, dopo aver pianto al funerale di Diana, non ha più pianto per quasi vent'anni.

Il duca di Sussex ha raccontato che fu una terapista a suggerirgli di spruzzare il profumo di Diana per "sbloccare tutto", aggiungendo che questo gli ha permesso di scoprire che "lei voleva solo che io fossi felice". Mary-Frances O'Connor, neuroscienziata e professoressa all'Università dell'Arizona, che ha partecipato al corso online, ha spiegato: "Il cervello non registra la persona amata come scomparsa, ma come persa. E continuerà a cercarla finché non gli insegnerete il contrario. Ci aspettiamo comunque che varchi la soglia".