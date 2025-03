Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth - già al centro del chatgate scoppiato per la condivisione dei dettagli di un attacco militare su Signal - avrebbe portato sua moglie, un'ex produttrice di Fox News, a due incontri con controparti militari straniere in cui sono state discusse informazioni sensibili. A riferirne è oggi il Wall Street Journal, che cita come fonti "più persone presenti o a conoscenza delle discussioni".

Uno degli incontri, uno scambio ad alto livello al Pentagono il 6 marzo tra Hegseth e il Segretario alla Difesa britannico John Healey, ha avuto luogo in un momento delicato per l'alleanza transatlantica, un giorno dopo che gli Stati Uniti avevano dichiarato di aver interrotto la condivisione di informazioni militari con l'Ucraina. Il gruppo che si è riunito al Pentagono, che comprendeva anche l'ammiraglio Tony Radakin, capo delle forze armate del Regno Unito, ha discusso le motivazioni statunitensi alla base di tale decisione e la futura collaborazione militare tra i due alleati, secondo quanto riferito da persone a conoscenza dell'incontro.

Il segretario - ricorda il quotidiano citando le stesse fonti - può invitare chiunque alle riunioni con le controparti in visita, ma di solito gli elenchi dei partecipanti sono accuratamente limitati a coloro che devono essere presenti e ci si aspetta che i partecipanti siano in possesso di autorizzazioni di sicurezza, data la natura delicata delle discussioni. Spesso agenti della sicurezza sono presenti vicino alla sede della riunione per tenere lontani i non invitati.

La moglie di Hegseth, Jennifer Hegseth, non è una dipendente del Dipartimento della Difesa, hanno funzionari del Dipartimento. Non è raro che i coniugi di alti funzionari possiedano autorizzazioni di sicurezza di basso livello, ma un portavoce del Pentagono ha rifiutato di dire se Jennifer ne abbia una. Jennifer non ha risposto alle richieste di commento del quotidiano, precisa il Wsj.

Jennifer Hegseth - prosegue il giornale - ha anche partecipato a una riunione il mese scorso presso il quartier generale dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico a Bruxelles, dove i funzionari della difesa alleata hanno discusso il loro sostegno all'Ucraina, secondo quanto riportato da due persone che hanno partecipato all'incontro. Anche il fratello di Hegseth, Philip Hegseth, ha viaggiato con lui in occasione di visite ufficiali, ha dichiarato il Pentagono.

L'incontro di Bruxelles cui ha assistito la moglie del segretario alla Difesa, che si è svolto a margine di una conferenza di febbraio dei ministri della Difesa della Nato, è consistito in una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, un forum guidato dagli Stati Uniti di circa 50 nazioni che si riunisce periodicamente per coordinare la produzione e la consegna di armi e altri tipi di sostegno all'Ucraina. Secondo i funzionari, nelle discussioni a porte chiuse i rappresentanti nazionali presentano abitualmente informazioni riservate, come le donazioni all'Ucraina che non vogliono essere rese pubbliche.