"Hussar: sicurezza e difesa al centro, Italia partner affidabile per l'Estonia"

Il presidente del Parlamento estone Lauri Hussar sottolinea da Roma l'importanza di rafforzare sicurezza e difesa in Europa, ricordando l'impegno dell'Estonia a investire il 5,4% del Pil nella difesa per costruire una deterrenza credibile. Nell'intervista all'Adnkronos ringrazia l'Italia per il contributo alla sicurezza baltica, a partire dalla missione di Baltic Air Policing, e indica nella cooperazione economica, digitale e parlamentare i settori su cui consolidare ulteriormente il rapporto tra Tallinn e Roma.