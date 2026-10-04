circle x black
Cerca nel sito
 

Il 7 ottobre visto da un italiano dei kibbutz: "Netanyahu? Ha spaccato Israele"

04 ottobre 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Appena finito il liceo, Luciano Assin va a vivere nel nord di Israele, nel kibbutz Sasa, da dove può vedere a occhio nudo il confine con la SIria e il Libano: "Qui prima senti le bombe cadere e poi senti gli allarmi", dice all'Adnkronos. Nel kibbutz, racconta, "c'è una società molto coesa, il 98% di chi viveva qua è tornato dopo un anno e mezzo in cui il governo ci ha allontanato dalle nostre case". Sull'odio verso la popolazione ebraica, "dà fastidio essere oggetto di odio, ma preferisco essere vivo e antipatico". (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Europa, estate 2026 da record: è la più calda di sempre - Video
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza