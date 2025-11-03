circle x black
Usa, media: "Imminente test missile balistico nucleare"

Lo rivela Newsweek, sulla base di una serie di avvisi alla navigazione

Un missile Icbm (Fotogramma/Ipa)
03 novembre 2025 | 17.16
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti si appresterebbero a condurre un test di un missile balistico intercontinentale, che può essere armato con una testata nucleare, il primo da quando la settimana scorsa Donald Trump ha annunciato la ripresa dei test nucleari Usa dopo uno stop di circa 30 anni. Lo rivela Newsweek, sulla base di una serie di avvisi alla navigazione, secondo cui il lancio del Minuteman III - che non sarebbe armato - potrebbe avvenire tra mercoledì e giovedì.

Il missile Icbm verrebbe lanciato dalla base della forza spaziale di Vandenberg, in California, per raggiungere il sito di test di difesa missilistica balistica Ronald Reagan sull'atollo di Kwajalein nelle Isole Marshall nel Pacifico centrale, insieme a cinque zone designate per i detriti.

"La Russia e la Cina testano armi nucleari senza dirlo. Anche gli Usa faranno test", ha detto Trump in una lunga intervista trasmessa da 60 Minutes, storico programma della Cbs. "Abbiamo più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. La Russia è seconda. La Cina è terza, molto distante, ma sarà al livello della Russia tra cinque anni", ha aggiunto il presidente americano accendendo i riflettori sul tema della denuclearizzazione: "E' un tema molto importante. Abbiamo abbastanza armi nucleari per far saltare in aria il mondo 150 volte".

