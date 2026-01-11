circle x black
Incidente aereo in Colombia, morto il cantante Yeison Jiménez

Sei le vittime del disastro: gli accompagnatori del cantante, tra cui il manager e il fotografo personale, e i membri dell'equipaggio

Yeison Jiménez (Ipa)
11 gennaio 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
Il cantante colombiano di musica popolare Yeison Jiménez è morto in un incidente aereo che ha fatto sei vittime. Il disastro è avvenuto nel dipartimento di Boyacà, vicino Paipa. Le altre vittime sono gli accompagnatori del cantante, tra cui il manager e il fotografo personale, e i membri dell'equipaggio. Le autorità di Boyacà hanno confermato la notizia in un comunicato, in cui hanno definito Jiménez "una delle figure più rappresentative della musica popolare colombiana". Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dell'Aeronautica Civile colombiana. Jiménez, 34 anni, era diventato una star della musica popolare colombiana negli ultimi 10 anni.

