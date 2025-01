Il racconto del giovane che alla fine è tornato in auto

Salvo perché il suo cane era troppo grande per salire a bordo. A essere escluso dal volo dell'American Airlines, che si è scontrato con un elicottero dell'esercito americano vicino all'aeroporto internazionale Reagan, è Jon Maravilla, un pattinatore atatunitense.

Al media russo Sputnik - interessato alla vicenda per la presenza di ex atleti russi a bordo dell'aereo - Maravilla ha raccontato che a causa (grazie) alla taglia del suo amico a quattro zampe non è potuto salire a bordo e di aver quindi deciso di fare il viaggio di ritorno di 14 ore da Wichita (Kansas) a Washington, D.C., a bordo di un'auto.

Maravilla ha dichiarato che sull'aereo c'erano "circa 14 pattinatori artistici, senza contare i loro genitori e allenator"”, secondo il New York Times. Almeno 60 persone erano a bordo del volo American Airlines. Ma l'U.S. Figure Skating non ha confermato il numero di membri della sua organizzazione presenti sull'aereo. "L'U.S. Figure Skating può confermare che diversi membri della nostra comunità di pattinatori erano purtroppo a bordo del volo American Airlines 5342, che si è scontrato con un elicottero ieri sera a Washington, D.C.”, ha dichiarato l'organizzazione.

"Questi atleti, allenatori e familiari stavano tornando a casa dal National Development Camp tenutosi in concomitanza con i Campionati statunitensi di pattinaggio artistico a Wichita, in Kansas".