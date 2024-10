L’incursione di terra del Libano meridionale da parte delle forze militari israeliane chiamata "Frecce del Nord" è iniziata, accompagnata da bombardamenti su villaggi della regione. Intensi scontri sono in corso a sud del fiume Litani nel Libano meridionale tra le truppe israeliane e i miliziani di Hezbollah come comunica il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee, avvertendo i civili libanesi di stare lontani dalla zona e rivelando che Hezbollah sta usando i civili come scudi umani.