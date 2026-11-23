Frustata per un concerto senza velo. Le autorità dell'Iran hanno eseguito la pena di 74 frustate inflitta alla cantante Parastoo Ahmadi, 29 anni, condannata con 4 membri della troupe che ha realizzato il video di un suo concerto. Lo ha riferito l'avvocato della giovane, Mostafa Nili, citato dall'agenzia Isna. Il video, pubblicato su YouTube nel dicembre 2024, ha superato i tre milioni di visualizzazioni. Ahmadi si era esibita senza pubblico in un caravanserraglio tradizionale, senza velo e con un abito lungo con le spalline. In Iran alle donne è vietato cantare in pubblico ed è imposto l'uso del velo.

A giugno erano stati condannati la cantante, quattro musicisti e quattro membri della troupe. Le accuse comprendevano l'"offesa alla pubblica decenza" e il "concorso nella produzione, trasmissione, diffusione e pubblicazione di contenuti osceni e volgari". Resta da chiarire in quale misura la pena sia stata eseguita anche nei confronti degli altri quattro condannati. All'inizio di ottobre, dopo la conferma della sentenza in appello, Amnesty International aveva esortato Teheran a "rinunciare a qualsiasi piano di eseguire condanne alla fustigazione".