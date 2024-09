Continuano le operazioni di soccorso per individuare i dispersi

E' salito a 51 morti il bilancio dell'esplosione in una miniera di carbone nella provincia del Khorasan meridionale, in Iran. "Il numero dei lavoratori morti è salito a 51 e il numero dei feriti a 20", hanno dichiarato le autorità locali all'agenzia iraniana Irna. Continuano le operazioni di soccorso per individuare i dispersi.

Nell'esprimere le sue condoglianze alle famiglie, il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha sollecitato "l'adozione di misure per evitare che si ripetano questi incidenti, migliorando gli standard di lavoro nelle miniere".