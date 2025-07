L'ayatollah ha preso parte alle preghiere per la nona notte di Muharram, una notte di lutto per gli sciiti

La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, è riapparso in pubblico per la prima volta da quando sono cessate le ostilità tra la Repubblica islamica ed Israele il 25 giugno. Secondo l'agenzia di stampa Mehr, l'ayatollah ha preso parte alle preghiere per la nona notte di Muharram, una notte di lutto per gli sciiti che ricordano la battaglia di Karbala e la morte dell'Imam Hussein. La preghiera si è tenuta nell'Imam Khomeini Hussainiya, moschea situata nel compound che ospita l'ufficio di Khamenei nel centro di Teheran. L'ayatollah è stato minacciato di morte da Israele e Stati Uniti durante i 12 giorni di guerra.