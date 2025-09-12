circle x black
Iran, Araghchi: "Scorte uranio arricchito sotto le macerie dei siti nucleari colpiti"

L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica sta valutando se siano "accessibili o meno"

Abbas Araghchi - Afp
Abbas Araghchi - Afp
12 settembre 2025 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo stock di uranio arricchito dell'Iran si trova "sotto le macerie" dei siti nucleari bombardati da Israele e Stati Uniti durante la guerra di 12 giorni di giugno. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi, in un'intervista alla televisione di Stato nella quale per la prima volta ha fatto un chiaro riferimento alla posizione del materiale fissile.

Secondo Araghchi, l'Organizzazione iraniana per l'energia atomica sta "valutando se queste scorte siano accessibili o meno". Tra le principali preoccupazioni in Occidente c'è la sorte di 408 chili di uranio arricchito al 60%, un livello vicino a quello per uso militare, il cui status resta incerto dopo i raid che hanno colpito gli impianti di Fordo, Natanz e Isfahan.

Dopo gli attacchi, l'Iran ha sospeso la cooperazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), impedendo all'Onu di verificare sia l'entità dei danni subiti dal programma nucleare sia la posizione attuale delle scorte.

Diplomatici e analisti nucleari sospettano che Teheran possa aver spostato il materiale prima dei bombardamenti, nonostante il presidente Usa Donald Trump abbia parlato di un programma “annientato”. L’Iran deve ora affrontare una scadenza fissata dalle potenze europee per evitare il ripristino delle sanzioni internazionali entro fine mese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran nucleare iran iran usa guerra iran usa
