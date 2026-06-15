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Iran, Tajani: "Rafforzare cessate il fuoco Iran, Italia pronta a sminare Hormuz"

Il ministro sottolinea che l'Italia è disposta a contribuire allo sminamento per garantire la libertà di navigazione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Foto Adnkronos
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - Foto Adnkronos
15 giugno 2026 | 11.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il cessate il fuoco tra Iran e Usa annunciato ieri sera "è un fatto molto importante", ma ora "bisogna rinforzarlo con un grande lavoro diplomatico". Lo sottolinea a Lussemburgo, a margine del Consiglio Ue, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "È importante per la nostra economia - prosegue - che si cominci a navigare a Hormuz. Per mercoledì mattina ho convocato al Ministero degli Esteri una riunione dedicata a tutte le conseguenze, a tutte le iniziative da adottare, ascoltando le organizzazioni, categorie, le imprese e i settori interessati alla ripresa della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz".

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Tajani ribadisce poi l'impegno, "anche italiano a partecipare ad eventuali missioni di pace per sminare Hormuz e garantire la libertà di navigazione, fermo restando che dovremo passare di fronte al Parlamento. Il governo è intenzionato a essere parte della difesa della libertà di navigazione nell'area, come stiamo già facendo con la missione Aspides nel Mar Rosso, dove ci sono due dragamine italiani che sono nella zona, aggregati alla missione Aspides, quindi potrebbero andare loro a Hormuz. Vediamo".

Adesso, intanto, prosegue il ministro, "bisogna fare in modo che il lavoro diplomatico continui. Dobbiamo fare in modo che cessino anche i combattimenti in Libano, che Hezbollah non attacchi più Israele, che Israele non bombardi più Beirut". Bisogna lavorare ora "perché questo inizio d'accordo si trasformi in una vera pace e possa esserci poi la libertà di navigazione a Hormuz. Poi bisogna andare avanti anche con Gaza".

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Antonio Tajan i Stretto Hormuz Iran cessate fuoco Iran
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