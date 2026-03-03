circle x black
Iran, terremoto di magnitudo 4.4 nel sud

Secondo i dati dell'Usgs (United States Geological Survey), il sisma è avvenuto a una profondità di dieci chilometri a circa 52 chilometri a nordovest di Gerash

Iran, terremoto di magnitudo 4.4 nel sud
03 marzo 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona della città di Gerash, nel sud dell'Iran. Secondo i dati dell'Usgs (United States Geological Survey), il sisma è avvenuto a una profondità di dieci chilometri a circa 52 chilometri a nordovest di Gerash. Sabato scorso Israele e Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di operazioni contro l'Iran.

