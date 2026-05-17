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Sinner vince Internazionali e... infrange altri record: tutti i numeri di Jannik

Il tennista azzurro ha conquistato il Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
17 maggio 2026 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sinner da record agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, riportando un azzurro sul trono del torneo di casa 50 dopo l'ultimo trionfo, firmato da Adriano Panatta nel 1976. Tanti i record infranti da Sinner in questa edizione degli Internazionali, a partire dal numero di Masters 1000 consecutivi vinti, arrivati a quota sei, di cui cinque nel 2026, e la striscia di vittorie consecutive proprio nei Masters, che ha raggiunto quota 34, staccando ulteriormente Novak Djokovic. Ma non solo.

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Sinner diventa, dal 1933 a oggi, il sesto tennista italiano a vincere gli Internazionali d'Italia, nonché il secondo giocatore al mondo ad aver vinto almeno una volta tutti i Masters 1000 del circuito Atp oltre proprio a Djokovic. Quello di Roma è il quinto titolo stagionale, il 29esimo della carriera del 24enne altoatesino.

Sinner diventa il secondo giocatore di sempre a realizzare il 'triplete' sulla terra rossa nella stessa stagione, eguagliando Rafa Nadal, avendo vinto Montecarlo, Madrid e Roma. Quello agli Internazionali è il decimo titolo per Sinner nei Masters 1000, con l'azzurro che è il sesto della storia a completare questo filotto e il secondo a vincere tutti quelli sulla terra.

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