Israele è tornata ad attaccare Beirut - Ascolta

Israele ha confermato di aver effettuato un attacco aereo nel sobborgo di Dahiyeh, nel sud di Beirut, dopo diversi giorni senza attacchi contro la capitale libanese, in seguito alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. In una dichiarazione, le Idf affermano che i caccia dell'aeronautica militare israeliana, guidati da agenti dei servizi segreti, hanno colpito un deposito sotterraneo di armi di Hezbollah a Dahiyeh. L'Idf ricorda di aver adottato, prima dell'attacco, misure per la protezione dei civili, compresa l'emissione di un ordine di evacuazione della zona.