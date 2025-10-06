circle x black
Israele-Hamas, in Egitto i colloqui per la pace a Gaza: ecco chi ci sarà

Le due delegazioni si incontrano a Sharm el-Sheikh

06 ottobre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
Attesa in Egitto per l'avvio dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas dopo la presentazione del piano di Donald Trump per "la fine del conflitto a Gaza". Ecco i protagonisti:

USA: l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati mobilitati secondo quanto riportato dai media americani.

ISRAELE: la tv satellitare al-Arabiya ha riferito dell'arrivo stamani a Sharm el-Sheikh di alti ufficiali dello Shin Bet e del Mossad e del coordinatore per gli ostaggi e i dispersi, Gal Hirsch. Nelle scorse ore l'ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la guida della delegazione israeliana è affidata al ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer. Ma, secondo due fonti israeliane citate dalla Cnn, Dermer guiderebbe - almeno per ora - la delegazione 'da remoto'.

QATAR: la Bbc, ma non c'è riscontro sui media arabi, indica tra chi sarà presente a Sharm el-Sheikh il ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

HAMAS: il gruppo che nel 2007 prese il controllo della Striscia di Gaza ha annunciato nelle scorse ore che la sua delegazione è guidata da Khalil Al-Hayya, il caponegoziatore del gruppo, che lo scorso settembre Israele cercò di eliminare nel raid a Doha.

