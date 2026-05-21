Italia-Usa, siglato avvio collaborazione strategica tra Niaf e Csa

Al Centro Studi Americani è stato siglato oggi l'avvio di una collaborazione strategica tra il National Italian American Foundation (Niaf) e il Centro Studi Americani (Csa) volta a rafforzare ulteriormente i legami culturali, accademici e istituzionali tra gli Stati Uniti e l'Italia.

La National Italian American Foundation (Niaf), fondata nel 1975 e con sede a Washington, Dc, è la principale organizzazione nazionale che rappresenta la comunità italoamericana. La missione della Niaf è celebrare e promuovere i traguardi straordinari e i valori positivi della cultura e della presenza italiana in America, nonché rafforzare e consolidare i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia. A tal fine, la Niaf collabora attivamente con i governi americano e italiano su tutte le principali questioni che riguardano gli italoamericani. Il Centro Studi Americani (Csa), con sede a Roma, in Italia, è un istituto di ricerca superpartitico dedicato allo studio degli Stati Uniti, delle relazioni transatlantiche e degli sviluppi politici, economici, sociali e culturali della società americana.

Attraverso conferenze, iniziative di ricerca, pubblicazioni e programmi educativi, il Csa promuove un dialogo informato e una comprensione più profonda degli Stati Uniti in Italia e in Europa, favorendo la cooperazione transatlantica. Questa sinergia unisce la principale organizzazione rappresentativa della comunità italoamericana negli Stati Uniti con uno dei più prestigiosi istituti di ricerca europei dedicati allo studio della società e della politica americana. L'obiettivo condiviso è la creazione di un ponte bilaterale sempre più solido, capace di favorire il dialogo transatlantico attraverso iniziative congiunte, programmi di scambio e attività di ricerca.

Al centro dell'accordo vi è la promozione della ricerca e del dialogo, attraverso il coordinamento di iniziative di "thought leadership" e dibattiti pubblici incentrati sulle relazioni Usa-Italia, sullo sviluppo economico, sulla diplomazia culturale e sui valori democratici. Questa cooperazione si tradurrà attivamente in scambi culturali e accademici volti a valorizzare le reciproche eccellenze. Sarà infatti incoraggiata la partecipazione di accademici, decisori politici, leader aziendali, giornalisti ed esponenti del mondo della cultura a programmi condivisi, conferenze, mostre e simposi.

Un pilastro fondamentale della collaborazione riguarda lo sviluppo dei giovani talenti. Consapevoli dell'importanza di investire nelle nuove generazioni, le due organizzazioni esploreranno la creazione di borse di studio, programmi educativi, tirocini (sia internship che fellowship) e attività di tutoraggio per supportare coloro che diventeranno i futuri leader negli affari transatlantici e negli studi italoamericani. Per tradurre questi intenti in azioni concrete, Niaf e Csa si impegnano a organizzare o sostenere almeno un'iniziativa congiunta di grande respiro ogni anno.