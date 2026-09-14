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Finisce con la sua McLaren contro un albero e l'auto prende fuoco: morto a 27 anni l'influencer James Wehr

L'annuncio del decesso sula pagina Instagram della sua organizzazione. Indagini in corso

James Wehr - (Instagram)
James Wehr - (Instagram)
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14 settembre 2026 | 16.51
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Il mondo di internet è in lutto per la morte di James Wehr, influencer 27enne esperto di auto, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale domenica scorsa a Orange County, in California. Stando a quanto ricostruito finora, il giovane era a bordo della sua McLaren del 2019 quando è andato a finire contro un albero. La vettura, poco dopo l'impatto, ha preso fuoco. Quando i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a spegnere l'incendio, hanno estratto dalla macchina due corpi senza vita.

Uno ero quello dell'influencer, mentre dell'altro non è ancora stata ufficializzata l'identità. Wehr, 27 anni, era co-fondatore di South OC Cars & Coffee, descritto sul sito web come "il più grande raduno automobilistico settimanale al mondo". E proprio da qui è arrivata la conferma del decesso del giovane. "Purtroppo abbiamo una notizia davvero dolorosa da condividere con tutti voi. Questa mattina, poco dopo la mezzanotte, abbiamo perso il nostro amatissimo figlio e fratello James in un incidente stradale", si legge in un post pubblicato sulla pagina Instagram di South OC Cars & Coffee.

Un'indagine preliminare sull'incidente ha stabilito che la McLaren si era fermata su Culver Drive, all'altezza di Deerfield Avenue, in direzione nord, ha riferito il Dipartimento di Polizia di Irvine, nei pressi di un semaforo, poi è ripartita a "velocità sostenuta" quando è diventato verde. La polizia ritiene che il conducente abbia perso il controllo del veicolo prima di urtare un marciapiede e un albero. La McLaren si è quindi "spezzata in due e ha preso fuoco".

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James Wehr incidente mclaren mclaren orange county
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