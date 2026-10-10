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Jeff Bezos: "Con l'intelligenza artificiale si potrebbe lavorare 3 giorni a settimana e vivere con uno stipendio a famiglia"

Il fondatore di Amazon in una intervista a Fox News: "Ciò che so per certo è che la tecnologia è reale. Credo che sia un bene per la società"

Jeff Bezos - (Ipa)
Jeff Bezos - (Ipa)
10 ottobre 2026 | 15.10
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

L'intelligenza artificiale farà aumentare a tal punto la produttività che i lavoratori potranno permettersi di lavorare solo 3 giorni a settimana e di vivere dignitosamente anche con un solo stipendio a famiglia. Lo ha detto Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, nel corso di una intervista rilasciata mercoledì scorso a Fox News nella trasmissione "Special Report".

Quando il conduttore Bret Baier gli ha chiesto dell'Ia, Bezos ha spiegato che i guadagni di produttività derivanti da questa tecnologia potrebbero permettere ad alcune persone di dire: "Posso mantenere la mia famiglia anche lavorando solo per tre a settimana". Non solo. Ha sostenuto che le famiglie con doppio reddito potrebbero decidere di vivere con un solo stipendio e lasciare che uno dei due smetta di lavorare. Sarebbe insomma questo il futuro del mondo del lavoro immaginato dal miliardario.

Bezos non ha fornito dettagli su come ciò potrà avvenire, ma ha ribadito che l'IA potrebbe portare a carenze di manodopera, perché gli americani in questo potrebbero decidere di lavorare di meno, anziché a perdite di posti di lavoro su larga scala, offrendo quindi maggiore flessibilità ai lavoratori. "Ciò che so per certo è che la tecnologia è reale. Credo che sia un bene per la società", ha precisato Bezos, aggiungendo: "Sarà effettivamente difficile assumere personale, perché la produttività dell'economia farà sì che, se le persone non vorranno svolgere due lavori, non saranno costrette a farlo".

Il conduttore dello speciale ha contestato tale previsione, facendo notare i circa 30mila posti di lavoro tagliati da Amazon dalla fine dello scorso anno. Ma Bezos ha replicato affermando che Amazon si trova in una "posizione molto particolare" dopo aver notevolmente ampliato il proprio organico durante la pandemia di COVID-19.

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jeff bezos amazon intelligenza artificiale ia
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